Contagi ancora in aumento, oggi 642, ma con più tamponi. Tar respinge ricorso discoteche (Di mercoledì 19 agosto 2020) In netto rialzo i nuovi Contagiati da coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore: 642, +239 rispetto a ieri,. Il tutto a fronte di un forte aumento dei tamponi eseguiti 71mila, quasi 20mila in più di ... Leggi su tg.la7

MediasetTgcom24 : Coronavirus, aumentano ancora i contagi in Italia: 642 in 24 ore #coronavirusitalia - Agenzia_Italia : Casi ancora in aumento: oggi 642 nuovi contagi e 7 decessi - Agenzia_Ansa : #Covid_19 Contagi ancora in salita, sono 629 in 24 ore. Quattro le vittime. Gli incrementi maggior in #Veneto,… - Simo07827689 : RT @giusvo: (possibilmente non alla cowboy ma come si deve…). Collaboriamo tutti al tracciamento e isolamento di contagi e contatti, specie… - Eluned00 : RT @FabrizioDelpret: 642 contagi giornalieri in piena estate. E ci sono ancora coglionazzi criminali a cui è consentito latrare contro l’u… -

Ultime Notizie dalla rete : Contagi ancora Coronavirus in Italia, il bollettino: nuovi contagi ancora in calo (320), ma anche i tamponi sono sempre meno La Stampa Coronavirus: in Francia 3.776 nuovi casi, totale oltre 225.000

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 ago - Salgono ancora i contagi da coronavirus in Francia. Il ministero della Salute francese ha fatto sapere che i nuovi casi confermati sono 3.776, ...

Positivo un infermiere del Monaldi. La mappa dei contagi tra Napoli e provincia

Un infermiere dell’ospedale Monaldi è risultato al Coronavirus a seguito del risultato del tampone effettuato questo pomeriggio. Il sanitario, appena rientrato da una vacanza in Spagna, si è recato al ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 ago - Salgono ancora i contagi da coronavirus in Francia. Il ministero della Salute francese ha fatto sapere che i nuovi casi confermati sono 3.776, ...Un infermiere dell’ospedale Monaldi è risultato al Coronavirus a seguito del risultato del tampone effettuato questo pomeriggio. Il sanitario, appena rientrato da una vacanza in Spagna, si è recato al ...