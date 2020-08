Bimba di 9 anni costretta dalla madre a vestirsi da coniglietta playboy per essere abusata: condannata la donna (Di mercoledì 19 agosto 2020) La bambina ha raccontato al suo psicologo che la madre era solita “entrare con gli amici e toccarmi in modo strano” A quasi cinque anni di distanza dai fatti è stata incarcerata la madre (che per motivi legali non può essere nominata) che aveva vestito la figlia di 9 anni da coniglietta di playboy per … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Una coppia sposata diversi anni sta attraversando un periodo molto difficile tant ... in ragione mostra violento nei confronti non solo con la moglie ma anche con i bambini. La loro vicenda come ...

L’aggancio che assicura il seggiolino per bambini al sedile dell’auto è stato trovato a ... e alla scomparsa del figlio di 4 anni Gioele ha dedicato uno speciale. Non è stato accertato se l’aggancio ...

