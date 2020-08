"All'inizio...". Veronica Gentili, la confessione: quanto conta la bellezza. "Ma attenzione a questa trappola" | Guarda (Di mercoledì 19 agosto 2020) Veronica Gentili sarà impegnata con le dirette di Stasera Italia su Rete 4 fino a metà settembre, quando poi rientrerà Barbara Palombelli. Intanto la 37enne giornalista ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi in cui ha affrontato i più disparati argomenti, a partire dall'estate di lavoro intenso: “Sette giorni su sette in diretta. E così sarà fino alla metà di settembre”. Tra polemiche e successi la Gentili è stata addirittura inserita da Forbes nella lista delle donne più influenti in Italia: “Inizialmente pensavo fosse uno scherzo. Con il tempo ho capito che non c'è mai alcuna corrispondenza tra quello che si fa e come poi, in realtà, si viene avvertiti”. La conduttrice di Rete 4 ha anche affrontato il capitolo ... Leggi su liberoquotidiano

AntoVitiello : #Milan, si lavora all’organizzazione di 2-3 amichevoli a inizio settembre, prima dei preliminari di Europa League.… - LegaSalvini : ASSURDO. Manca un mese all'inizio del prossimo anno scolastico e ancora non sappiamo nulla sulla riapertura delle s… - pbiagiola : @filippovalle98 @VirtualRaven @antonioripa Ma non so. All'inizio sono state fra le più colpite, al nord. Anche qua… - Noninfluente : @SindroCassandra all inizio avevo letto uova. - gabriagrusti : RT @Sydwerehere: Anche Monti, all’inizio, lo applaudivano tutti #Draghi -

Ultime Notizie dalla rete : All inizio STADI APERTI AI TIFOSI, LOCATELLI (CTS) FRENA: “NO, ALMENO ALL'INIZIO…”. E LA REGGINA ASPETTA UNA DECISIONE PER LANCIARE LA CAMPAGNA ABBONAMENTI Telemia Veronica Gentili, confessione a Chi sulla bellezza: "All'inizio mi ha aiutata, ma attenzione a questa trappola"

Veronica Gentili sarà impegnata con le dirette di Stasera Italia su Rete 4 fino a metà settembre, quando poi rientrerà Barbara Palombelli. Intanto la 37enne giornalista ha rilasciato una lunga intervi ...

Gazzetta - Raduno previsto per il 24 agosto. Senza De Ligt

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Juventus versione 2020-21 si radunerà all’inizio della prossima settimana, molto probabilmente lunedì, per cominciare la preparazione in vista della ripre ...

Veronica Gentili sarà impegnata con le dirette di Stasera Italia su Rete 4 fino a metà settembre, quando poi rientrerà Barbara Palombelli. Intanto la 37enne giornalista ha rilasciato una lunga intervi ...Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Juventus versione 2020-21 si radunerà all’inizio della prossima settimana, molto probabilmente lunedì, per cominciare la preparazione in vista della ripre ...