A Roma è apparso un suricato al guinzaglio: che animale è e perché non andrebbe adottato (Di mercoledì 19 agosto 2020) Mancano solo i leoni e Roma potrà candidarsi il set del remake del Re Leone Disney. Dopo i numerosi cinghiali che abitualmente scorrazzano in periferia, ieri è stata fatta una nuova, curiosa, scoperta: tra le vie di Trastevere è apparso un suricato tenuto al guinzaglio come se fosse un cucciolo da compagnia. L’animale è una specie di mangusta, simile al personaggio di Timon del Re Leone. Una cosa che “sembra essere divenuta di gran moda” commenta la biologa Valentina Braccia al Messaggero, che però spiega anche perché non andrebbe adottato come animale domestico. “Eravamo a Trastevere per una passeggiata – racconta al quotidiano Romano la biologa – quando ci ... Leggi su ilfattoquotidiano

