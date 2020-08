Serena Enardu: dopo la svastica sulla torta, incendiata la sua auto (Di martedì 18 agosto 2020) Prima le polemiche, poi l’auto incendiata. Sono certamente giorni difficili questi per Serena Enardu, finita nella bufera insieme alla sorella Elga a causa di una serie di foto che le ritraevano a un party di compleanno sulla cui torta sventolava in bella vista una bandierina con la svastica. Una trovata a dir poco di cattivo gusto che ha scatenato le inevitabili critiche sul web. Ora la notizia che l’auto dell’ex concorrente di Temptation Island è stata incendiata a Quartu, in Sardegna. A rivelarlo è stata la stessa Serena Enardu sui social, che poi ha lanciato un appello a chiunque abbia visto qualcosa, affinché parli. “È successo il 12 agosto. ... Leggi su tpi

