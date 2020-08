Reja: “Pirlo alla Juventus è una scelta intelligente, è un tipo freddo” (Di martedì 18 agosto 2020) Edy Reja, attuale commissario tecnico dell’Albania ed ex allenatore del Napoli, ha commentato la scelta della Juventus di affidare la squadra ad Andrea Pirlo e la presenza nel suo staff di Igor Tudor, in un’intervista rilasciata a Tuttosport. Igor dice che ha iniziato grazie a me, ma non è vero. Da giocatore ha lavorato con grandi tecnici. Tudor, quando era nel mio staff, si occupava soprattutto della difesa. Ma poi ha fatto esperienze importanti da primo allenatore con Galatasaray e Udinese. Pirlo? scelta intelligente, ho allenato Andrea giovanissimo a Brescia insieme a Baronio. Pirlo non manca di visione e personalità, con Tudor avrà un supporto importante per la difesa. Parte con un vantaggio: è sempre stato un freddo. L'articolo Reja: ... Leggi su ilnapolista

napolista : Reja: 'Pirlo alla Juventus è una scelta intelligente, è un tipo freddo' L'intervista a Tuttosport: 'Andrea è un tip… - Fletcher_Lynd : @Filcol4 @MikyConsoli ma non dobbiamo mica aiutare Pirlo a raggiungere la salvezza! ?? ci serve qualchno che abbia e… - tano2763 : RT @Boboj29: Reja, Mazzone,Ancelotti,Conte,Allegri Questi sono gli allenatori che hanno allenato Andrea Pirlo Reja lo ha fatto esordire,… - SilviaPrato1 : RT @Boboj29: Reja, Mazzone,Ancelotti,Conte,Allegri Questi sono gli allenatori che hanno allenato Andrea Pirlo Reja lo ha fatto esordire,… - Boboj29 : Reja, Mazzone,Ancelotti,Conte,Allegri Questi sono gli allenatori che hanno allenato Andrea Pirlo Reja lo ha fatto… -

Ultime Notizie dalla rete : Reja “Pirlo