Quell'unico, meraviglioso gesto di Cesare Romiti (Di martedì 18 agosto 2020) Un bel morir tutta la vita onora. Anche un bel gesto. Cesare Romiti diresse la Fiat quando la Fiat produceva automobili brutte, e patì il confronto col suo datore di lavoro che era l’uomo più affascinante d’Italia, Gianni Agnelli. Romiti non era elegante, non risultava colto né simpatico (Craxi lo d Leggi su ilfoglio

stelaud : @liuk71rm @AhiMaria1 @GiorgiaMeloni Ah già dimenticavo, perché voi le persone le giudicate dai follower... se per a… - Marco_Mandorli : RT @LepantoVienna: @Vittoriana14 @Mimi6274845293 @Marco_Mandorli @noitre32 @AlbertoBagnai Dovresti. Tutti dovrebbero farlo. La gente pensa… - LepantoVienna : @Vittoriana14 @Mimi6274845293 @Marco_Mandorli @noitre32 @AlbertoBagnai Dovresti. Tutti dovrebbero farlo. La gente p… - robyeyli : RT @loredanamascia2: Non amo l'esibizione di se stessi, quella pantomima che sa di fittizio di messa in scena, in atti ben lontani, da ciò… - cesareporto : In questo fiume quotidiano di tweet e parole, abbiamo tutti quell'unico termine da andar a cercare e leggere e che ci fa star bene -

Ultime Notizie dalla rete : Quell unico Fondamenta: "Tornano i bidoni in via Zavalloni e sparisce il 'porta a porta'. Perchè?" CesenaToday Blog: Il Brasile: dove il calcio è religione

Chi compone quell’organico vi è cresciuto ... La popolazione verdeoro ci ha abituato a lusinghe se in possesso di lei, meraviglie uniche. E’ lo scatto di un input. Sono devoti, come se essa fosse ...

Grande Fratello Vip, Elenoire Casalegno: "La storia con Vittorio Sgarbi? Non indelebile"

"Raimondo Vianello, unico, con quell'ironia a tratti macabra, che non tutti riuscivano a digerire" e su Baudo "un femminista della tv. I grandi uomini si riconoscono anche da questo", ha poi ...

Chi compone quell’organico vi è cresciuto ... La popolazione verdeoro ci ha abituato a lusinghe se in possesso di lei, meraviglie uniche. E’ lo scatto di un input. Sono devoti, come se essa fosse ..."Raimondo Vianello, unico, con quell'ironia a tratti macabra, che non tutti riuscivano a digerire" e su Baudo "un femminista della tv. I grandi uomini si riconoscono anche da questo", ha poi ...