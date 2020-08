Pensioni ultima ora: pagamento assegni estero, partono i controlli (Di martedì 18 agosto 2020) Pensioni ultima ora, con il messaggio n. 3102 dell’11 agosto 2020 l’Inps ha fornito le principali informazioni sugli accertamenti dell’esistenza in vita per gli anni 2020 e 2021. I controlli sono effettuati da Citibank NA, in qualità di fornitore del servizio di pagamento delle Pensioni al di fuori del territorio nazionale, perché, in base al contratto che disciplina il servizio, la Banca è tenuta a effettuare un controllo sull’esistenza in vita dei titolari di prestazioni in essere. L’accertamento viene effettuato tramite differenti sistemi combinati, finalizzati a garantire la correttezza del flusso dei pagamenti e a costituire uno strumento di prevenzione per contrastare il fenomeno dell’indebita percezione delle prestazioni. L’emergenza ... Leggi su termometropolitico

