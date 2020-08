Messa di Ferragosto nel casertano, il parroco ai fedeli: «Togliete le mascherine. Non c’è più bisogno» (Di martedì 18 agosto 2020) Mentre torna a impennarsi la curva dei contagi da Coronavirus in Italia, durante la Messa di Ferragosto nella parrocchia della Santissima Trinità Oblati di San Giuseppe a Parete, nel casertano, un prete ha invitato i fedeli a togliere le mascherine. «Non c’è più bisogno», ha affermato durante l’omelia. La celebrazione era stata trasMessa in diretta su Facebook, ma a causa dei molti commenti negativi il video è stato poi cancellato. Il parroco ha anche invitato i fedeli a socializzare tra loro, «alla faccia della pandemia». «Dopo l’adorazione ci fermeremo per un momento di fraternità. Sapete perché? C’è troppo isolamento in ... Leggi su open.online

Ultime Notizie dalla rete : Messa Ferragosto Rocca di Papa - A Ferragosto torna la Santa Messa per l'Assunta, al parco "La Pompa" Castelli Notizie Numerosi interventi in montagna A Taleggio una giovane cade in moto

Ferragosto di lavoro per la VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino, a partire già dall’alba. Tra i tantissimi interventi anche una ragazza caduta in moto a Taleggio, appena sopra il rifugio Gherar ...

Atalantamania: Hateboer ha commesso uno sbaglio, ma Juve e Napoli hanno preso un abbaglio!

Sgretolata, come un fulmine a ciel sereno, nella notte più spensierata dell’anno: le costine di Ferragosto sono rimaste indigeste ... In una squadra da 116 reti stagionali, di cui 10 messe dentro dall ...

