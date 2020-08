Le abitudini da evitare se soffri di colesterolo alto (Di martedì 18 agosto 2020) . Il colesterolo alto può essere un problema, per la salute. Può essere che voi siate di quelle persone che stanno attente a quello che mangiano, eppure a volte anche queste persone, sottoponendosi a un’analisi di routine, scoprono con sorpresa di avere il colesterolo troppo alto. Sono diversi i fattori che possono incidere sui livelli del colesterolo cosiddetto “cattivo” (LDL). Qui di seguito ve ne illustriamo alcuni. Il colesterolo è una sostanza grassa e cerosa che si trova in molti distretti del nostro organismo, sangue compreso. Svolge diverse funzioni utili al nostro benessere, contribuisce per esempio alla produzione di svariati ormoni. Eppure se è presente in eccesso nel sangue può aumentare la possibilità di infarto ... Leggi su pianetadonne.blog

lena92LA : RT @Niko_medes: La polemica sulle #mascherine di questi giorni ha dell'assurdo. Va messa. Punto. Così come le altre buone abitudini passate… - Niko_medes : La polemica sulle #mascherine di questi giorni ha dell'assurdo. Va messa. Punto. Così come le altre buone abitudini… - PaoloPichierri : @PisaniAlex00 @_vedocose Resta una questione di abitudini. Certamente è più facile per i ristoratori del sud adegua… -

Il consumo della cena ha un orario: evitare di superarlo per trarre vantaggi metabolici Yeslife 14 cose che forse non faremo più

Il New York Times parla anche di abitudini come passarsi i microfoni durante un karaoke ... la categoria meno a rischio di sviluppare sintomi gravi di COVID-19, è meglio evitare contatti anche con ...

Barbecue for dummies: gli accessori per il barbecue indispensabili

Chiariamo subito una cosa, però, evitate come la peste tutti i liquidi accendifuoco che si trovano in commercio! Oltre a produrre pericolose fiammate, hanno la pessima abitudine di trasferire sul cibo ...

