Israele-Emirati: la sceneggiata è servita (Di martedì 18 agosto 2020) La politica mediorientale si è arricchita di un nuovo episodio, come qualsiasi telenovela che si rispetti. Mentre Beirut ancora piange morti e distruzione causati dall'incomprensibile fatuità omicida dei suoi governanti, oggi – alla vigilia di ferragosto – si parla della trattativa di reciproco riconoscimento tra Emirati Arabi Uniti e Israele che sembra arrivata alla sua conclusione positiva. Non si tratta di un trattato di pace per il semplice fatto che tra i due protagonisti non c'è (...) - Tribuna Libera / Israele, Palestina, Emirati Arabi Uniti, West Bank, Cisgiordania, No logo, Apertura Maxi Leggi su feedproxy.google

Internazionale : L’accordo tra Israele e gli Emirati Arabi Uniti non apre nuovi scenari per una “pace giusta” tra israeliani e arabi… - limesonline : ?? L’intesa Israele-Emirati è storica. Ma alcune influenti componenti della società ebraica non hanno gradito che p… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Conte indagato, doppiopesismo rispet… - PeaceMusicLovee : #Gaza lasciata completamente al buio perché l'UNICA centrale elettrica ha finito il carburate (Israele, lo stato pa… - FalcionelliFede : RT @Martinetus: Il bombarolo Obama ha preso il Nobel per la pace, Trump che ha realizzato la pace tra Israele e gli Emirati Arabi è un guer… -