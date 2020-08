Inter, i numeri sono dalla tua parte: 6 finali su 9 vinte (Di martedì 18 agosto 2020) La vittoria di ieri sera ha permesso all’Inter di raggiungere la sua decima finale in campo europeo. La squadra di Conte con la cinquina rifilata allo Shakhtar di Castro adesso mette paura agli spagnoli del Siviglia, che, al momento, detengono un buon vantaggio di trofei in ambito UEFA: dal 2005 al 2007 i biancorossi hanno vinto due Coppa UEFA e una Supercoppa mentre nel moderno torneo Europa League si sono aggiudicato la coppa tre volte, dal 2013 al 2016. I numeri però, in positivo, sono tutti dalla parte dell’Inter. In nove finali disputate i nerazzurri sono usciti vincitori sei volte e ne hanno perse tre. Le sei finali vinte portano i trofei bis in Coppa dei Campioni, tre Coppa ... Leggi su alfredopedulla

