Il mistero Messi si infittisce, l’addio al Barcellona non è più così lontano: l’Inter in ritardo rispetto alla concorrenza (Di martedì 18 agosto 2020) Lionel Messi non è mai stato così lontano dal Barcellona come lo è adesso, la clamorosa eliminazione dalla Champions League ad opera del Bayern Monaco, capace di imporsi 8-2 sui blaugrana, ha spinto la Pulce a compiere numerose riflessioni. Pool/Getty ImagesIl rapporto con la dirigenza è ai minimi storici, sia con il presidente Bartomeu che con il ds Abidal, un feeling ormai logoro che difficilmente migliorerà nei prossimi mesi. Per questo motivo, Messi sta valutando il da farsi, combattuto tra una permanenza che non gli garantirebbe molte chances di vittoria e un addio che potrebbe cambiare la sua carriera. Sulle tracce dell’argentino non è un mistero che ci sia anche l’Inter, ma la squadra nerazzurra parte in ... Leggi su sportfair

Un mistero destinato a infiammare il dibattito dell'opinione pubblica su un tema assai divisivo quale si sta dimostrando essere il coronavirus.

Ora a Barcellona tremano davvero. Anche gli sceicchi puntano Messi, c’è il nodo clausola: può ancora svincolarsi a zero?

In prima linea ci sono naturalmente gli sceicchi, che sognano il colpo Messi sia per il Manchester City che per il Paris Saint-Germain. In questo senso, il club parigino partirebbe un filo ...

