Il capitano di Israele firma per l'Auschwitz. E i rabbini si offendono: "Sei un traditore" (Di martedì 18 agosto 2020) Roberto Gotta Eliezer Sherbatov: "Voglio contribuire a non far dimenticare l'Olocausto" La notizia, prima di tutto. Anzi, LA notizia: Eliezer «Eli» Sherbatov, 28 anni, capitano della nazionale israeliana di hockey su ghiaccio, ha firmato un contratto con la squadra di Auschwitz, la cittadina che con la vicina Birkenau ospitò durante la Seconda Guerra Mondiale il campo di concentramento nazista nel quale morì oltre un milione di persone, di cui oltre 950.000 ebrei. Auschwitz dopo l'occupazione tedesca tornò a chiamarsi Oswiecim e ad essere una città gradevole, con bei monumenti e una storia ricca, ma senza poter mai sfuggire alla sua tremenda reputazione. Ecco perché la notizia è stata accolta con reazioni molto forti, e non poteva che essere così. ... Leggi su ilgiornale

