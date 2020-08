Higuain: “MLS bella ma ora sono alla Juventus. Futuro? Non sarò allenatore, troppo stress…” (Di martedì 18 agosto 2020) Gonzalo Higuain si racconta e lo fai ai microfoni di Fox Sports dove ha affrontato diversi temi legati all'attualità del calcio. Dalla situazione del connazionale Messi al Barcellona, fino al suo Futuro che potrebbe essere lontano dalla Juventus.Higuain: "Messi, situazione difficile. Lui e CR7 il fuoco dentro. Sul Futuro...""Non so se Messi lascerà il Barça e non so cosa stia pensando ora", ha detto Higuain parlando del connazionale e della sua situazione in Catalogna. "È una situazione difficile e drammatica in un club dove ha vinto davvero tanto. Penso che solo lui possa dare una risposta. Spero che possa prendere la decisione che lo renda felice. Giocare con Messi e CR7? Condividono il fuoco interiore e hanno il desiderio ... Leggi su itasportpress

