Gli agenti nella trincea Covid: "Così rischiamo con i migranti" (Di martedì 18 agosto 2020) Federico Garau I primi stranieri positivi, ospiti del centro d'accoglienza "Mondo Migliore", sono già stati trasferiti al policlinico militare del Celio di Roma Con un post su Facebook, le forze dell'ordine spiegano le difficoltà incontrate nelle operazioni di trasferimento di alcuni migranti risultati positivi al Coronavirus che si rifiutavano di collaborare, opponendo resistenza allo spostamento dalla struttura d'accoglienza all'ospedale militare del Celio di Roma. Sono ben 21, secondo quanto riferito anche da "Il Messaggero", gli individui risultati positivi al Coronavirus all'interno del centro "Mondo Migliore" di Rocca di Papa (Roma). Nel corso della giornata di ieri si sono svolte le prime fasi del programmato trasferimento, che hanno visto coinvolti 4 soggetti di nazionalità nigeriana. Si tratta, per la precisione, di due uomini e ... Leggi su ilgiornale

matteosalvinimi : Frascati (Roma), ecco come gli agenti di Polizia sono costretti a lavorare per contenere i clandestini positivi che… - matteosalvinimi : Vicenza, deride gli agenti, rifiuta l’identificazione e gli amici filmano. Se un poliziotto ti chiede i documenti o… - LegaSalvini : LITE TRA DUE STRANIERI, INTERVENGONO GLI AGENTI: SU UN ALGERINO PENDEVA UN DECRETO DI ESPULSIONE - Angelika040571 : RT @matteosalvinimi: Frascati (Roma), ecco come gli agenti di Polizia sono costretti a lavorare per contenere i clandestini positivi che ri… - the_fourty : RT @matteosalvinimi: Frascati (Roma), ecco come gli agenti di Polizia sono costretti a lavorare per contenere i clandestini positivi che ri… -