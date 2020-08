Ghiacciaio del Miage, superficie sprofondata di circa trenta metri (Di martedì 18 agosto 2020) Il Ghiacciaio del Miage fa preoccupare gli esperti. La sua superficie, dagli anni novanta ad oggi è sprofondata di 30 metri: 1 metro all’anno. Il Ghiacciaio del Miage, situato nella parte alta della val Veny in Valle d’Aosta, dagli anni ’90 ad oggi ha cambiato le caratteristiche della superficie: è sprofondata di circa trenta metri … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

