Draghi: "Futuro dei giovani a rischio. I sussidi finiranno, bisogna dare loro di più" (Di martedì 18 agosto 2020) Mario Draghi, ex governatore della Banca d'Italia e da poco anche ex Presidente della Banca Centrale Europea, oggi è intervenuto alla cerimonia d'apertura del meeting di Rimini e il suo discorso, davanti a una platea quest'anno a ranghi ridottissimi, per ovvi motivi, è finito subito nei titoli dei Tg e sulle home page delle testate online. È stato un discorso incentrato soprattutto sulle conseguenze che la pandemia rischia di avere sul Futuro dei giovani e Draghi ha di fatto lanciato un allarme e fatto un appello. Draghi ha detto:"In questo susseguirsi di crisi i sussidi che vengono ovunque distribuiti sono una prima forma di vicinanza della società a coloro che sono più colpiti, specialmente a ... Leggi su blogo

