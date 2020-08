Coronavirus, Draghi: 'Bene i sussidi ma per i giovani occorre fare di più, il loro futuro è a rischio' (Di martedì 18 agosto 2020) Bene i sussidi elargiti per la crisi legata al Coronavirus , ma 'ai giovani bisogna dare di più. I sussidi finiranno e resterà la mancanza di una qualificazione professionale, che potrà sacrificare la ... Leggi su tgcom24.mediaset

eziomauro : Coronavirus, l'allarme di Draghi: 'A rischio il futuro dei giovani. Bisogna dar loro di più' - TgLa7 : #Draghi: la risposta #Covid delle istituzioni europee e dei singoli governi è stata corretta. abbiamo fatto spazio… - TgLa7 : #Draghi: #pandemia minaccia economia e diffonde incertezza. #coronavirus - Bese_G : #Draghi dice che i giovani sono a rischio dobbiamo dagli di più. Perché i giovani saranno coloro che più verranno c… - EffettoFrank : Coronavirus, l'allarme di Draghi: -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Draghi

"La pandemia di Coronavirus minaccia non solo l'economia ... precedenti e dovrà essere ripagato principalmente da coloro che sono oggi i giovani" ha detto Draghi. "E' nostro dovere far sì che abbiano ...Un titolo quasi profetico quello di quest'anno "Privi di meraviglia, restiamo sordi al sublime" pensato "quando nessuno si aspettava di affrontare, a causa del Covid-19, un periodo così ... ex ...