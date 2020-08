Coronavirus, aumentano i contagi con circa 23mila tamponi in più: + 403 (ieri erano +320). Su anche i morti: + 5 (ieri erano +4) – Il bollettino della Protezione Civile (Di martedì 18 agosto 2020) Il bollettino del 18 agosto Dopo il calo registrato ieri con 320 nuovi casi, i contagi in Italia da Coronavirus tornano a superare quota 400: sono +403. Secondo l’ultimo bollettino della Protezione Civile il bilancio totale dei contagi ha invece raggiunto quota 254.636. I test effettuati nelle ultime 24 ore sono invece 53.976. Un aumento significativo rispetto ai 30.666 registrati ieri. Il numero delle vittime è invece di 5, ieri erano state 4. Il totale complessivo è di 35.405 persone decedute dall’inizio dell’emergenza. I pazienti ricoverati salgono a 843 (+33). Mentre rimane ... Leggi su open.online

Agenzia_Ansa : #Coronavirus: in calo i nuovi casi con 320 contagi. In diminuzione anche i tamponi. Costante il numero dei morti co… - RegLombardia : #LNews Nessun decesso, aumentano guariti e dimessi (+71) e nessun contagio a Cremona, Lecco, Lodi, Sondrio e Vare… - fanpage : Aumentano le terapie intensive in Italia - tuttonapoli : Coronavirus, il bollettino della Campania: 35 nuovi contagi, aumentano i guariti - Libero_official : #coronavirus, il #bollettino del #18agosto: infetti, decessi e ricoverati, aumentano tutte le voci della curva del… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus aumentano Coronavirus: in Europa spaventa la Germania dove aumentano i contagi La Stampa Coronavirus, tornano a crescere i contagi in Italia: 403 in 24 ore

Tornano a crescere i contagi da coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore sono stati 403 i nuovi casi, contro i 320 di lunedì. In leggero aumento anche i morti delle ultime 24 ore: le vittime sono ...

Elezioni Usa, show di Michelle Obama alla convention dem virtuale

Intanto, mentre i dem lo dipingevano come il "presidente sbagliato", Trump continuava a sfidare i rischi del Covid-19 partecipando a un evento in ... le divisioni sono aumentate. Quei problemi non ...

Tornano a crescere i contagi da coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore sono stati 403 i nuovi casi, contro i 320 di lunedì. In leggero aumento anche i morti delle ultime 24 ore: le vittime sono ...Intanto, mentre i dem lo dipingevano come il "presidente sbagliato", Trump continuava a sfidare i rischi del Covid-19 partecipando a un evento in ... le divisioni sono aumentate. Quei problemi non ...