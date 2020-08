Caltagirone, si è suicidato in carcere l'uomo accusato di aver ucciso la moglie (Di martedì 18 agosto 2020) AGI - Si è suicidato nel carcere di Caltagirone, nel quale era stato rinchiuso dal 13 agosto scorso, Giuseppe Randazzo, il ceramista di 50 anni arrestato da agenti del commissariato per la morte, al termine di un violento litigio, della moglie Caterina Di Stefano, 46 anni, dalla quale si stava separando. L'uomo, che non aveva mai accettato la fine della relazione, si è impiccato nella sua cella. Il gip di Caltagirone aveva recentemente convalidato il suo arresto ed emesso nei suoi confronti un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Sulla morte dell'uomo ha aperto un'inchiesta la procura di Caltagirone. Litigi dopo l'avvio della causa di separazione Randazzo era ccusato della ... Leggi su agi

