Call of Duty Mobile: arriva la stagione 9, Conquista! (Di martedì 18 agosto 2020) Activision ha annunciato tramite comunicato stampa che è disponibile la stagione 9 di Call of Duty: Mobile, intitolata “Conquista” e che vi porterà sul campo della Seconda Guerra Mondiale Call of Duty: Mobile è un successo incredibile di vendite, non che vi fossero poi molti dubbi in realtà, e il supporto che Activision sta garantendo al titolo per dispositivi Mobile è altrettanto grandioso. Tramite comunicato stampa l’azienda ha annunciato l’arrivo della stagione 9, intitolata Conquista, che porterà i giocatori sul campo della Seconda Guerra Mondiale. Con un blog post dedicato, che potete trovare a questo link, Activision ha elencato tutte le novità che saranno ... Leggi su tuttotek

