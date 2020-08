Bianca Atzei Instagram, addominali mozzafiato: «Più bella di una dea greca!». (Di martedì 18 agosto 2020) bella come il sole. Bianca Atzei ha pubblicato sul suo profilo Instagram, una foto che ha mandato in delirio i fan. Come biasimarli, la bella cantante milanese ha dato il meglio di sé. Nel post pubblicato indossa un minuscolo bikini leopardato e addominali mozzafiato. Un fisico esplosivo che non é passato inosservato ai follower più accaniti. La cantante, arrivata alla notorietà del grande pubblico nel 2015 con l’esibizione a Sanremo, é ora in vacanza sulle spiagge cristalline della Grecia, assieme al compagno Stefano Corti, giornalista ed inviato de “Le Iene”. Sotto la foto una valanga di commenti, si legge: «Più bella di una dea, assolutamente unica!». View this ... Leggi su urbanpost

radiosiciliarse : Bianca Atzei - In un giorno di sole - RADIOEFFEITALIA : Gigi D'Alessio - Torna a Surriento (feat. Bianca Atzei) - GammaStereoRoma : Bianca Atzei - La mia bocca - WebradioFinance : Ora in onda Chili Giaguaro Bianca Atzei Michael Franti - Da Domani su Webradio Finance - GiovannaDeGreg2 : RT @leone52641: Bianca Atzei - Ora esisti solo tu [Sanremo 2017] -

Ultime Notizie dalla rete : Bianca Atzei Bianca Atzei accontenta tutti su Instagram: la forma della cantante stupisce in costume – FOTO TuttoAbruzzo.it Mogol, una serata bella per te in streaming

Il concerto dedicato a Mogol, uno dei più grandi parolieri della musica italiana, è disponibile in streaming su Mediaset Play Una serata bella per te…Mogol!, concerto speciale del 2016, è andato in on ...

BIANCA ATZEI/ Il vestito lascia vedere le gambe e… (Una serata Bella per te Mogol)

Bianca Atzei è una delle voci di “Una serata… Bella – Per te Mogol“, l’evento musicale dedicato a Mogol e alla sua immensa carriera. Domenica 16 agosto 2020, in replica su Rete4, va in onda la serata- ...

Il concerto dedicato a Mogol, uno dei più grandi parolieri della musica italiana, è disponibile in streaming su Mediaset Play Una serata bella per te…Mogol!, concerto speciale del 2016, è andato in on ...Bianca Atzei è una delle voci di “Una serata… Bella – Per te Mogol“, l’evento musicale dedicato a Mogol e alla sua immensa carriera. Domenica 16 agosto 2020, in replica su Rete4, va in onda la serata- ...