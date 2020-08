Barcellona, Koeman conferma: “Accordo non definitivo, manca la firma” (Di martedì 18 agosto 2020) manca ormai soltanto l’ufficialità dell’annuncio di Ronald Koeman come nuovo allenatore del Barcellona, ma è il diretto interessato a confermare come ormai tutto sia in definizione: “E’ il momento di accettare l’incarico di tecnico del Barcellona, ma l’accordo non è ancora definitivo perchè manca la firma” ha chiosato Koeman a NOS. Sembra però ormai tutto fatto, prosegue quindi la tradizione catalana che vuole spesso e volentieri sulla panchina allenatori che hanno già fatto in campo la storia del club blaugrana. Leggi su sportface

