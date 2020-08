Bagnanti in difficoltà per il mare grosso soccorsi da un elicottero: avevano già fatto due miglia a nuoto (Di martedì 18 agosto 2020) E’ stato necessario l’intervento dell’elicottero dei vigili del fuoco per soccorrere in mare, a Talamone (Grosseto), un uomo e una donna che volevano raggiungere, nuotando sotto costa, il porto maremmano dopo un tragitto di due miglia iniziato a Cala delle Cannelle, nel parco della maremma. I due si sono dovuti fermare a metà percorso perché la donna aveva difficoltà a continuare la traversata, a causa delle condizioni meteo marine divenute impegnative. Raggiunta terra, ed essendo in possesso di telefono cellulare e abiti civili contenuti in sacche stagne adatte al traino a nuoto, da una scogliera hanno avvertito la sala operativa del 115 indicando la posizione. Avvertita la guardia costiera, e’ stato ... Leggi su meteoweb.eu

fseviareggio : RT @iltirreno: ?? Applausi dei bagnanti all’operatore del bagno Calypso protagonista dell’intervento: «Li ho visti subito in difficoltà» htt… - iltirreno : ?? Applausi dei bagnanti all’operatore del bagno Calypso protagonista dell’intervento: «Li ho visti subito in diffic… - zancle78 : @Lunadargento5 terribili minuti di apprensione oggi sulla spiaggia al pilone. Un uomo si è accorto di una bimba in… -

Ultime Notizie dalla rete : Bagnanti difficoltà Stabilimenti balneari, nonostante tutto c'è fiducia Corriere di Taranto