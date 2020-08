Allan via dal Napoli: è sfida tra Atletico Madrid e Everton (Di martedì 18 agosto 2020) Allan è pronto a salutare il Napoli. Per il brasiliano è sfida aperta tra Atletico Madrid ed Everton. Le ultime Il Napoli lavora anche per il mercato in uscita. Tra i giocatori con le valigie in mano e un piede fuori dalla Serie A c’è Allan. Il centrocampista è uno dei profili in partenza, e per lui si profila una sfida di mercato tra Atletico Madrid ed Everton. Come spiega La Gazzetta dello Sport, il club inglese ha offerto 25 milioni più 5 di bonus. L’Atletico Madrid invece si sarebbe spinto a 40 milioni, cifra richiesta da De Laurentiis. Il brasiliano, però, vorrebbe la Premier League, dove ... Leggi su calcionews24

fvoso17 : @Torrenapoli1 Fantascienza se non vendi 5 o 6 giocatori come pare. Ma se vanno via hisaj e ghoulam, allan e younes,… - Luigi14438676 : @Salvinho_ @armcopp Dai via un fuoriclasse kk, dai via due certezze hisay e allan e prendi scommesse...perché quell… - SiamoPartenopei : Gazzetta - Allan già virtualmente via: l'Atletico offre 40mln, ma lui vuole Ancelotti - infoitsport : Gazzetta - Allan già virtualmente via: l'Atletico offre 40mln, ma lui vuole Ancelotti - news24_napoli : Gazzetta – Allan già virtualmente via: l’Atletico offre 40mln, ma lui… -