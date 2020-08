Acqua a Pomezia, lavori in corso a via dei Castelli Romani: in funzione il serbatoio di Torvaianica Alta, al via le richieste di allaccio (Di martedì 18 agosto 2020) Proseguono i lavori alla condotta idrica di via dei Castelli Romani. Questa settimana è stato avviato il completamento del tronco di adduzione idrica nel tratto compreso tra il civico n. 102 e la rotatoria in cui confluiscono via dei Castelli Romani/via della Solfarata e via Laurentina. La realizzazione di questo nuovo tratto di acquedotto permetterà di chiudere l’anello delle adduttrici/distributrici della zona est di Pomezia. In contemporanea, Acea sta realizzando un altro tratto della condotta idrica in Via dei Castelli Romani, dall’incrocio con via delle Monachelle fino agli ex stabilimenti Telecom. Si informano tutti i cittadini che questo nuovo tratto in realizzazione deriva dall’acquedotto Acea di Santa ... Leggi su ilcorrieredellacitta

