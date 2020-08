Zapata – Ruolo, Carriera e Statistiche (Di lunedì 17 agosto 2020) Duván Zapata Attaccante colombiano, classe ’91, dell’Atalanta. Punta centrale dal fisico imponente che gli permettere di reggere da solo il reparto offensivo, dispone di una buona tecnica e devastante nell’uno contro uno per forza e velocità. Carriera e Statistiche – Duván Zapata Duván Zapata viene acquistato nel 2001 dall’América de Cali dove gioca per cinque anni nella primavera del club. Nel 2008 trova spazio in prima squadra, esordendo il 18 maggio dello stesso anno durante la partita di campionato contro il Boyacá Chicó, conclusasi con la sua prima rete da professionista. Trascorre due anni con i Diablos Rojos, con 21 partite di campionato e 7 gol segnati, non sufficienti a evitare la retrocessione in ... Leggi su giornal

Juve Zapata, i bianconeri fanno sul serio per il colombiano dell’Atalanta. Come si muoverà la società nerazzurra? Probabilmente sarà il grande dilemma di mercato di questa sessione estiva. Duvan Zapat ...

Duvan Zapata è uno dei nomi nella lista della Juventus per l’attacco: il colombiano attende una chiamata dalla Vecchia Signora, che lo segue da tempo La Juventus lavora per rinnovare la rosa a disposi ...

