Xbox Series X: design mostrato dal vivo per la prima volta (Di lunedì 17 agosto 2020) Alcuni fortunati hanno ammirato il design di Xbox Series X. Anche se dietro una teca, è la prima volta che la console si mostra in pubblico L’accesa discussione sulla preferenza di una o l’altra console è destinata a continuare anche dopo l’uscita delle console, che dovrebbe essere fissata per novembre. Uno dei fronte di discussione più caldi è sempre stato quello dell’aspetto della console. D’altronde una console è destinata ad essere posizionata in un salotto o in camera e lo sappiamo, anche l’occhio vuole la sua parte. Alcuni fortunati in quel di Colonia hanno avuto la possibilità di osservare dal vivo una Xbox Series X, ma solamente dietro una teca. Xbox ... Leggi su tuttotek

