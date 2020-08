Vibo Valentia, incidente sulla A2: due feriti in elisoccorso (Di lunedì 17 agosto 2020) Terribile incidente a Vibo Valentia sulla A2 in direzione sud nel Vibonese, due feriti soccorsi in eliambulanza. Traffico chiuso e grandi code Gravissimo incidente a Vibo Valentia. Il traffico sulla A2 è al momento bloccato e si stanno formando lunghe code. Il tratto interessato è quello dell’Autostrada del mediterraneo, al km 349.600, in direzione Villa San Giovanni, località Sant’Onofrio (Vibo Valentia). L’incidente ha coinvolto due vetture. Ancora da chiarire la dinamica esatta dello scontro. Nell’impatto sono rimaste ferite due persone, portate in soccorso con l’eliambulanza di Lamezia Terme. Sul posto sono ... Leggi su bloglive

