Traffico Roma del 17-08-2020 ore 17:30 (Di lunedì 17 agosto 2020) Luceverde Roma per ritrovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi Traffico scarso in queste ore sulla rete viaria della capitale a San Giovanni attenzione ai cambiamenti per la viabilità sul largo Brindisi via Taranto per lavori in corso sempre per lavori chiusa via Edmondo De Amicis il cosiddetto K2 da via della Camilluccia a scendere sino a viale dello stadio lì sulla metro B tra ero Magliana e Laurentina attivo un servizio bus navetta al posto dei treni per lavori di rinnovo della Stazione EUR Fermi sulla linea direttissima firenze-Roma proseguono i lavori di potenziamento delle Infrastrutture tra Roma e dorte attenzione quindi alle modifiche degli orari e percorsi dei treni per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma luceverde.it è tutto a ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 17-08-2020 ore 13:30 RomaDailyNews Tamponi, mancano i medici: «Richiamati dalle ferie». Saltano gli esami a Tiburtina e Anagnina

La coperta per i tamponi è corta. Mancano medici. Venti sono già rientrati dalle ferie nelle ultime ore, dirottati tra l’aeroporto di Fiumicino e i drive-in aperti in tutta fretta dalla Regione Lazio.

Navi e mercati tra i nuragici e Roma: Olbia, la mostra per il festival Mirtò

S’intitola “Navi, traffici e mercati: dai nuragici fino a greci e romani” la mostra che apre i battenti martedì 18 per “Mirtò – Festival internazionale del mirto”, in programma sino al 21 agosto a Olb ...

