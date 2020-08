Traffico Roma del 17-08-2020 ore 09:30 (Di lunedì 17 agosto 2020) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto rallentamenti a Centocelle per incidente avvenuto su via delle Robinie all’incrocio con via dei Castani incidente con rallentamenti segnalato anche su via del Ponte Pisano all’incrocio con via della Pisana Non ci sono altre segnalazioni di rilievo poco il Traffico sulle strade intorno alla capitale ed anche in città non ci sono altri problemi da segnalare un argomento a San Giovanni per lavori cambia la circolazione sul largo Brindisi via Taranto attenzione alla segnaletica sul posto chiusa per lavori via Edmondo De Amicis la strada che collega via della Camilluccia viale dello Stadio Olimpico verso lo stadio Olimpico attivo il servizio bus navetta per il collegamento della linea metro B EUR Magliana Laurentina non circolano i treni per lavori di rinnovo della ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 17-08-2020 ore 09:00 RomaDailyNews In un giorno 2000 rientri a rischio, code per i test a Fiumicino

A Fiumicino, lo scalo con il maggiore traffico di passeggeri, sono state allestite dodici ... per quanto riguarda la citta’ di Roma, lo si puo’ fare in uno dei 15 drive-in che sono stati messi a ...

Coronavirus Lazio, 68 nuovi casi: 1/3 da una casa di cura, 1/3 di importazione

"Oggi registriamo 68 casi e zero decessi. Di questi di questi circa 1/3 riguardano un cluster in una casa di cura (Asl Roma 1) e 1/3 sono casi di importazione o riguardano giovani di rientro da vacanz ...

