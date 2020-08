Serena Enardu: "la mia auto in fiamme", lo sfogo su Instagram (Di lunedì 17 agosto 2020) Estate torrida per Serena Enardu, prima delle polemiche per la festa con decorazioni naziste la sua auto era stata incendiata da ignoti. Serena Enardu racconta sulle storie di Instagram di aver vissuto una brutta avventura pochi giorni fa: all'ex tronista qualcuno ha incendiato l'auto e grazie ai Vigili del Fuoco e all'intervento di un residente che ha iniziato a spegnere le fiamme con l'estintore, è stata evitata una potenziale una tragedia Pochi giorni fa Serena Enardu e la sorella sono finite sotto accusa per aver partecipato ad una festa di compleanno dove la torta era decorata con una svastica nazista. Oggi l'ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato nelle storie di Instagram ... Leggi su movieplayer

repubblica : Serena Enardu, la gaffe dell'ex 'Grande Fratello': una festa con la svastica - lakers751 : Serena e Elga Enardu alla festa di compleanno - IsaeChia : ‘#GfVip 4’, #SerenaEnardu vittima di un grave atto vandalico: lo sfogo dell’ex tronista - zazoomblog : Serena Enardu l’auto va in fiamme: ‘Evitata una tragedia pazzesca’ - #Serena #Enardu #l’auto #fiamme: - stefanodonno75 : Percorsi di Donna - Il blog di Paola Scialpi: L’auto di Serena Enardu in fiamme: “Non voglio fare la vittima, atto… -