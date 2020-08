Rick and Morty a rischio chiusura? Uno dei due autori sotto accusa per un vecchio video (Di lunedì 17 agosto 2020) Los Angeles, 17 ago – Nemmeno il tempo di incensare Rick and Morty che la serie è a rischio chiusura. La causa? Un video del 2009 che ha per protagonista uno dei creatori, per cui lui aveva già chiesto scusa pubblicamente nel 2018. Nel video, infatti, Harmon ironizzava sulla pedofilia. E adesso, nonostante siano passati 11 anni, su Twitter si chiede a gran voce la cancellazione della serie. Ma il sospetto è che il video del 2009 c’entri ben poco. Il video del 2009 Nel video uno degli sceneggiatori, Dan Harmon, faceva una parodia della serie Dexter facendo finta di stuprare una bambola gonfiabile. La clip è riemersa solo nel 2018 e, stando almeno a quanto dice la pagina Wikipedia inglese relativa a ... Leggi su ilprimatonazionale

