Metroid Prime 4 | Retro Studios è alla ricerca di un lead designer

Retro Studios è alla ricerca di un lead designer per lo sviluppo di Metroid Prime 4, segno che forse il gioco è ancora ben lungi dall'essere completato Come riportato da un tweet sul loro profilo ufficiale, Retro Studios è ancora alla ricerca di un lead designer per lo sviluppo di Metroid Prime 4. Il processo di produzione del titolo era stato riavviato un anno e mezzo fa, dopo essere stato abbandonato da Bandai Namco a causa dei risultati non abbastanza soddisfacenti per gli standard di Nintendo.

