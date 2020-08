Mercantili pieni di migranti, parte l'assalto ai nostri porti (Di lunedì 17 agosto 2020) Mauro Indelicato Almeno 150 migranti pronti a sbarcare in Italia. Molti di loro sono stati soccorsi da alcune navi respinte da Malta Ferme molte delle navi Ong, con la sola Sea Watch 4 presente nel Mediterraneo centrale, l'assalto di migranti verso le coste italiane potrebbe arrivare però tramite alcune navi Mercantili impegnate negli ultimi giorni in zone dove appare molto forte la pressione migratoria. E così, almeno in 150 potrebbero approdare tra il nostro Paese e Malta grazie all'ausilio di mezzi commerciali. A partire dalla nave Etienne che, come sottolineato dal network telefonico Alarm Phone sul proprio profilo Twitter, ha a bordo 27 migranti da almeno 12 giorni. Il mezzo si trova per il momento in acque Sar maltesi, ma non è escluso che a breve faccia rotta verso ... Leggi su ilgiornale

Ultime Notizie dalla rete : Mercantili pieni La nave arenata vicino all’isola di Mauritius continua a perdere carburante Il Post Beirut, la strage in Libano colpa dei giudici

A Beirut, il giorno dopo le terribili esplosioni al porto, si contano i morti e i feriti. Il bilancio continua a salire, con più di 100 vittime accertate, oltre 4000 feriti e un numero imprecisato di ...

Ingenti i danni lasciati dalla devastante esplosione che ha colpito la capitale del Libano

Questa mattina gli abitanti di Beirut si sono svegliati in uno scenario di devastazione. Il bilancio provvisorio dell’enorme esplosione chimica avvenuta ieri poco dopo le 18.00 nell’area portuale dell ...

