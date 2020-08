Matera, trova borsello pieno di soldi e lo consegna in Questura (Di lunedì 17 agosto 2020) Matera - Un uomo di nazionalità nigeria, di 40 anni, ha trovato oggi un borsello che conteneva alcune banconote e lo ha portato in Questura, a Matera, ricevendo poi una ricompensa dal proprietario. Il ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

AnsaBasilicata : A Matera trova borsello con denaro e lo consegna in questura. Un uomo di nazionalità nigeriana, vicino a una mensa… - XavierDin : RT @LaGazzettaWeb: Matera, trova borsello pieno di soldi e lo consegna in Questura - LaGazzettaWeb : Matera, trova borsello pieno di soldi e lo consegna in Questura - SassiLive : +++NIGERIANO RESIDENTE A MATERA TROVA BORSELLO CON SOLDI E EFFETTI PERSONALI E LO PORTA IN QUESTURA: IL PROPRIETARI… -

Ultime Notizie dalla rete : Matera trova Matera, trova borsello pieno di soldi e lo consegna in Questura La Gazzetta del Mezzogiorno A Matera trova borsello con denaro e lo consegna in questura

(ANSA) - MATERA, 17 AGO - Un uomo di nazionalità nigeria, di 40 anni, ha trovato oggi un borsello che conteneva alcune banconote e lo ha portato in questura, a Matera, ricevendo poi una ricompensa dal ...

Matera, trova borsello pieno di soldi e lo consegna in Questura

MATERA - Un uomo di nazionalità nigeria, di 40 anni, ha trovato oggi un borsello che conteneva alcune banconote e lo ha portato in questura, a Matera, ricevendo poi una ricompensa dal proprietario. Il ...

(ANSA) - MATERA, 17 AGO - Un uomo di nazionalità nigeria, di 40 anni, ha trovato oggi un borsello che conteneva alcune banconote e lo ha portato in questura, a Matera, ricevendo poi una ricompensa dal ...MATERA - Un uomo di nazionalità nigeria, di 40 anni, ha trovato oggi un borsello che conteneva alcune banconote e lo ha portato in questura, a Matera, ricevendo poi una ricompensa dal proprietario. Il ...