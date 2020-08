Martina Nasoni dovrà farlo ancora: cosa aspetta all’ex vincitrice del GF? (Di lunedì 17 agosto 2020) Martina Nasoni, la ragazza dal cuore di latta che ha ispirato il successo musicale di Irama ha rivelato in una recente intervista a DiPiù che presto dovrà ri-operarsi e questo la spaventa molto. Martina ha vinto una recente edizione del Grande Fratello e durante la partecipazione ha conosciuto Daniele del Moro con cui ha avuto una breve relazione, poi è stata insieme a Matteo Guidetti anche lui ex corteggiatore di Uomini e Donne. Oggi Martina è single e pensa soprattutto a se stessa e alla sua voglia di emergere: vorrebbe diventare una cantante e si sta impegnando molto per realizzare i suoi sogni. A preoccupare Martina in questi giorni è soprattutto la sua patologia cardiaca di cui affetta da quando è bambina e che deve tenere costantemente sotto controllo. ... Leggi su quotidianpost

