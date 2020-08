Manchester United, l’ex Scholes stronca Lindelof: “Non so se sia bravo abbastanza. È un problema” (Di lunedì 17 agosto 2020) Nessuno sconto da parte di Paul Scholes al "suo" Manchester United dopo il k.o. contro il Siviglia e l'eliminazione dall'Europa League. In modo particolare, la leggenda Red Devils ha preso di mira il centrale difensivo Victor Lindelof, reo di aver sbagliato in occasione della rete del 2-1 degli spagnoli.Scholes: "Lindelof è un problema"Parlando ai microfoni di BT Sports, Scholes ha commentato l'esito della gara stroncando la prova di Lindelof e guardando al futuro, considerando lo svedese un problema per il Manchester United. "Credo fosse evidente che lo United meritasse la vittoria. Ma non è andata come ci si aspettava. Soprattutto, se si guarda l'azione del secondo gol ... Leggi su itasportpress

