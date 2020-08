Inter-Shakhtar, diluvio su Dusseldorf: per ora partita non a rischio (Di lunedì 17 agosto 2020) Pioggia battente e copiosa, a tratti un vero e proprio diluvio si sta abbattendo su Dusseldorf dove alle 21:00 si giocherà la seconda semifinale dell’Europa League 2019/2020 con l‘Inter di Antonio Conte che affronterà lo Shakhtar Donetsk. La partita, per il momento, non è assolutamente a rischio ma il campo bagnato e pesante potrebbe essere sicuramente un fattore importante. Leggi su sportface

