Inter-Shakhtar 5-0, Barella: “Abbiamo gli attributi, Conte mi ha aiutato a migliorare” (Di lunedì 17 agosto 2020) “Abbiamo dimostrato di avere gli attributi. Siamo Contenti perché abbiamo giocato bene a calcio e siamo riusciti a far male alla prima occasione. Sbagliare ci ha aiutato ad imparare in questa stagione. Questo è l’inizio del ciclo e non è stato facile all’inizio”. Questo il pensiero di Nicolò Barella nel post partita di Inter-Shakhtar Donetsk 5-0, semifinale di Europa League. La formazione nerazzurra conquista l’approdo alla finale contro il Siviglia e lo fa con le doppiette di Lautaro Martinez e Lukaku e il gol di D’Ambrosio. Barella ha messo lo zampino nei due reti dell’attaccante argentino, nel primo caso con un assist e nel secondo con un pallone rubato a Stepanenko: “Conte ... Leggi su sportface

SkySport : L'INTER E QUEL SACRO FUOCO 'In campo per prendersi la finale?' ? Semifinale di Europa League Lunedì alle 21 l'Inter… - Inter : ??? | DICHIARAZIONI Le parole di mister Antonio Conte in conferenza: 'Lo Shakhtar è la squadra in assoluto più fort… - Inter : ????? | ALLENAMENTO La rifinitura dei nerazzurri alla vigilia di #InterShakhtar di #UEL Le foto ??… - inlove_mix : RT @Inter: ??? | MATCH REPORT Dieci anni dopo, torniamo a disputare una finale europea! ?? Il racconto di #InterShakhtar minuto per minuto… - winifredmalloy : RT @Inter: ??? | MATCH REPORT Dieci anni dopo, torniamo a disputare una finale europea! ?? Il racconto di #InterShakhtar minuto per minuto… -