In Germania esaltano Flick e punzecchiano Guardiola. «Al Bayern non serve più un allenatore star» (Di lunedì 17 agosto 2020) La Faz esalta Hansi Flick. E non potrebbe essere altrimenti dopo l’8-2 rifilato al Barellona e all’indomani della clamorosa sconfitta subita dal Manchester dell’ex Guardiola. In campo, i bavaresi troveranno il Lione di Rudi Garcia. L’autorevole quotidiano non rinuncia a punzecchiare il tecnico catalano: Alla fine di un lungo processo di riflessione in cui, come un gran maestro di scacchi, ha elaborato una strategia che avrebbe dovuto sopraffare il suo avversario, Guardiola ha travolto la sua stessa squadra. Ha sacrificato il fantasista Foden, il miglior uomo contro il Real Madrid, alla sua idea di una catena difensiva a tre. Al termine della partita, De Bruyne, ha commentato la sconfitta con un’espressione inespressiva, con una risposta che ricorda la prima frase de “La mia Africa” di Karen ... Leggi su ilnapolista

napolista : In Germania esaltano Flick e punzecchiano Guardiola. «Al Bayern non serve più un allenatore star» La Faz: «È pragm… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania esaltano In Germania esaltano Flick e punzecchiano Guardiola. «Al Bayern non serve più un allenatore star IlNapolista L’INTRUSO - IL PROGETTO BAYERN PERFETTO, ECCO PERCHÉ PER LA JUVE E’ DIVERSO

Il Bayern distrugge il Barcellona, otto a due, con due reti di Coutinho che si vendica senza pietà della sua ex squadra. I tedeschi passeggiano sulle macerie spagnole e tutti ad elogiarli, come giusto ...

IL PROGETTO BAYERN PERFETTO, ECCO PERCHÉ PER LA JUVE E’ DIVERSO

Il Bayern distrugge il Barcellona, otto a due, con due reti di Coutinho che si vendica senza pietà della sua ex squadra. I tedeschi passeggiano sulle macerie spagnole e tutti ad elogiarli, come giusto ...

Il Bayern distrugge il Barcellona, otto a due, con due reti di Coutinho che si vendica senza pietà della sua ex squadra. I tedeschi passeggiano sulle macerie spagnole e tutti ad elogiarli, come giusto ...Il Bayern distrugge il Barcellona, otto a due, con due reti di Coutinho che si vendica senza pietà della sua ex squadra. I tedeschi passeggiano sulle macerie spagnole e tutti ad elogiarli, come giusto ...