Il pasticcio dei tamponi di rientro: tra chi salta i controlli e chi deve aspettare per giorni chiuso un casa (Di lunedì 17 agosto 2020) Il governo ha stabilito di fare il test del tampone a tutti coloro che rientrano da Croazia, Grecia, Spagna e Malta. Ma, spiega oggi il Messaggero, è più facile a dirsi, che a farsi. Sui social numerose testimonianze, soprattutto in Lombardia: chi è arrivato il 13 agosto, primo giorno in cui era in vigore l’ordinanza, ha contattato la Asl, ma ancora attende che sia eseguito il test perché c’era Ferragosto di mezzo. In particolare, si è parlato molto della storia di un trentenne di Milano, tornato il 13 a Malpensa dopo una vacanza a Mykonos con un gruppo di coetanei di altre città italiane. Uno degli amici è risultato positivo, lui ha contattato l’azienda sanitaria locale per eseguire il tampone, ma inutilmente, sempre a causa della pausa di Ferragosto. Il sistema sta ... Leggi su nextquotidiano

Il governo ha stabilito di fare il test del tampone a tutti coloro che rientrano da Croazia, Grecia, Spagna e Malta. Ma, spiega oggi il Messaggero, è più facile a dirsi, che a farsi. Sui social numero ...

Il governo ha stabilito di fare il test del tampone a tutti coloro che rientrano da Croazia, Grecia, Spagna e Malta. Ma, spiega oggi il Messaggero, è più facile a dirsi, che a farsi. Sui social numero ...