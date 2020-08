I tamponi? In "vacanza" per Ferragosto: virus, rebus contagi. E occhio ai ricoveri (Di lunedì 17 agosto 2020) 320 nuovi casi, 4 morti e 182 guariti. Sono questi i dati principali che emergono dal bollettino del ministero della Salute, che però è poco attendibile per il fatto che, come al solito, nel fine settimana si assiste ad un crollo dei tamponi. Nelle ultime 24 ore sono stati appena 30.666 i test analizzati, quindi bisognerà attendere domani per avere un quadro più chiaro della situazione coronavirus: per il momento fa fede il dato di sabato, che è stato il più alto dal 23 maggio scorso con oltre 600 contagi giornalieri. Intanto gli attualmente positivi sono saliti a 14.867, ma la stragrande maggioranza è asintomatica e in isolamento domiciliare (13.999): nonostante ciò si registra un leggero aumento di ricoveri con sintomi in ospedale (810, +23 rispetto a ieri) e di ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : tamponi vacanza Coronavirus, tornare dalle vacanze è un incubo: caos sui tamponi. Indicazioni poco chiare e tempi d’attesa troppo lunghi Open Coronavirus in Italia, il bollettino: nuovi contagi ancora in calo (320), ma anche i tamponi sono sempre meno

In calo i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore: sono 320, 159 in meno rispetto al giorno precedente. Ma ancora in diminuzione anche i tamponi: 30.666, seimila in meno di ieri. Cost ...

Troppe richieste di tamponi, in soccorso arriva il privato

In laboratorio si lavora senza guardare l’orologio. Ritmi impressionanti che, queste sono le previsioni, andranno avanti almeno sino a fine mese. Ma c’è da attendersi che, conseguentemente alla riaper ...

