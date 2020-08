Discoteche, Crisanti: 'Lo stop un atto coraggioso e coerente' (Di lunedì 17 agosto 2020) Lo stop alle 'è un provvedimento coraggioso, coerente, che mette fine ad una babele di voci e e di provvedimenti, e che sicuramente dà un segnale ai giovani, e avrà un impatto sulla trasmissione del ... Leggi su leggo

Open_gol : Locatelli: «Più contagi dai vacanzieri che dai migranti. Oggi chiudono le discoteche, domani chissà». Crisanti: «Si… - Agenzia_Ansa : Crisanti: 'Lo stop alle #discoteche coraggioso e coerente. Sicuramente da' un segnale ai #giovani, e avrà un impatt… - dellorco85 : A #inonda per la Santanchè meglio gli assembramenti nelle discoteche che in casa dove si trovano in '20 o 23 amici… - 50_salvo : RT @Agenzia_Ansa: Crisanti: 'Lo stop alle #discoteche coraggioso e coerente. Sicuramente da' un segnale ai #giovani, e avrà un impatto sull… - Pippo_Moscuzza : RT @Open_gol: Locatelli: «Più contagi dai vacanzieri che dai migranti. Oggi chiudono le discoteche, domani chissà». Crisanti: «Si sono cala… -