Discoteche chiuse, la Lega accusa: 'Intanto a Napoli e Caserta quartieri in mano agli stranieri' (Di lunedì 17 agosto 2020) Nicola Molteni , segretario regionale della Lega in Campania, ha parlato di un 'governo sempre più allo sbando': 'Ai gestori dei locali notturni viene imposta la chiusura dopo avergli fatto spendere ... Leggi su leggo

Al termine di un vertice con le Regioni, il governo ha deciso nel pomeriggio di ieri di chiudere le discoteche in tutta Italia. Una decisione presa dopo l’aumento dei numeri di casi di Coronavirus nel ...E sapere come sia potuto accadere». Nel pomeriggio era arrivata anche la presa di posizione di Matteo Salvini: «Mentre chiudono discoteche e locali da ballo all’aperto, a Spino d’Adda in provincia di ...