Diffidati Inter-Shakhtar Donetsk: gli uomini di Castro a rischio squalifica per l’eventuale finale (Di lunedì 17 agosto 2020) Tutto pronto per l’ultima semifinale di Europa League 2019/2020. Alla Düsseldorf Arena è tempo di scendere in campo per Inter e Shakhtar Donetsk. Fischio d’inizio alle 21:00 di lunedì 17 agosto con l’obiettivo di contendersi il pass per la finale. Quale sarà il risultato finale al termine dei novanta minuti? Bisogna aspettare l’esito del match. Ma l’unica certezza riguarda gli eventuali squalificati per l’eventuale finale: non ci sono Diffidati, per via della decisione della Uefa di azzerare le ammonizioni a partire dai quarti di finale. Di fatto l’unico modo per saltare l’eventuale ultimo atto contro il Siviglia è un rosso diretto. Leggi su sportface

internewsit : Europa League, semifinali: niente calciatori diffidati o squalificati - - internewsit : Inter-Bayer Leverkusen, squalificati partita di Europa League. No diffidati - - sportface2016 : #InterLeverkusen: i diffidati e il regolamento #EuropaLeague - GiovanniCarli8 : RT @Davide_m9: Skriniar non presente nè in campo nè in panchina, diffidati presi dal campionato (allego foto dei diffidati di Atalanta-Inte… - MosesDodicesimo : @Davide_m9 @_enz29 @SebVernazza Ma poi cosa c’entrano i diffidati Di inter Atalanta con l’Europa league ? -

Ultime Notizie dalla rete : Diffidati Inter Europa League, semifinali: niente calciatori diffidati o squalificati Inter-News.it Europa League, Inter-Bayer Leverkusen 2-1

Un'Inter imperfetta ma tostissima piega 2-1 il Bayer Leverkusen e si merita la semifinale (in Coppa non ci arrivava dall'anno del Triplete) di Europa League di lunedì prossimo, sempre a Dusseldorf. L' ...

Cricket: parolacce in campo, l’arbitro punisce e multa suo figlio in un test internazionale

Il cricket è uno sport per gentiluomini, e i gentiluomini non possono essere volgari. Stuart Broad, quick della Nazionale inglese, sabato mattina - giornata conclusiva della partita iniziata mercoledì ...

Un'Inter imperfetta ma tostissima piega 2-1 il Bayer Leverkusen e si merita la semifinale (in Coppa non ci arrivava dall'anno del Triplete) di Europa League di lunedì prossimo, sempre a Dusseldorf. L' ...Il cricket è uno sport per gentiluomini, e i gentiluomini non possono essere volgari. Stuart Broad, quick della Nazionale inglese, sabato mattina - giornata conclusiva della partita iniziata mercoledì ...