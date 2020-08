Daydreamer, tutti i Segreti del Profumo di Sanem che fa impazzire Can Divit (Di lunedì 17 agosto 2020) Nelle puntate di Daydreamer, Can Divit non può resistere a Sanem Aydin grazie al suo Profumo segreto. Vi sveliamo tutti i Segreti della fragranza contesa da Can e Enzo Fabbri. Leggi su comingsoon

Damlapy : RT @Noora_Mikaelson: Consiglio a tutti di vedere tutta la serie in lingua originale con i sottotitoli, perché tutto ha un peso differente..… - alessiarugge_96 : Si è spezzato a tutti il cuore ? ?? #DayDreamer - kiss_by_fire : Ciao a tutti. Vado a piangere nell'angolino più vicino. GRAZIE EMRE. COMPLIMENTI EMRE #DayDreamer - martazambella : TUTTI NOI SOTTO SHOCK E CON IL CUORE SPEZZATO. #DayDreamer - graziaflo : Il commento di mia madre ma in questa serie sono tutti bravi, Can e Sanem bravi bravi bravi ?????????? #DayDreamer -