Covid: rimborsi Atm e Trenord per abbonamenti non utilizzati, ecco come fare (Di lunedì 17 agosto 2020) Atm e Trenord hanno stabilito le modalità di rimborso per gli abbonamenti non utilizzati durante il lockdown. Le aziende di trasporto che operano su Milano e Lombardia hanno già attivato i sistemi per la richiesta di risarcimento per i due mesi (marzo e aprile) in cui i pendolari non hanno potuto usufruire del loro abbonamento … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

ilNotiziarioInd : Covid: rimborsi Atm e Trenord per abbonamenti non utilizzati, ecco come fare - - LuceverdeRoma : #Atac #Rimborsi #Covid_19 ?? fino al 30 settembre Atac metterà a disposizione il sito - nabelb : RT @InfoAtac: #info #atac richiesta rimborsi Metrebus causa Covid: modalità di registrazione a MyAtac. ?? videotutorial #Roma - InfoAtac : #info #atac richiesta rimborsi Metrebus causa Covid: modalità di registrazione a MyAtac. ?? videotutorial #Roma - Notiziedi_it : Si finge importante magistrato e offre rimborsi per il Covid, denunciato truffatore seriale -

Ultime Notizie dalla rete : Covid rimborsi Covid e viaggi cancellati, ecco come chiedere i rimborsi Il Messaggero Veneto Bonus bicicletta come si richiede sconto 60%: bonus bici 2020 rimborso

Il Bonus bicicletta 2020 è una agevolazione che prevede un incentivo, ossia, un contributo economico per chi acquista una bicicletta o un monopattino elettrico, una handbike ecc. Il nuovo bonus "mobil ...

VOUCHER, Ancora 2 giorni per scegliere ma...

Il 18 scade il termine per chiedere il rimborso dell'abbonamento non usufruito nella scorsa stagione a causa del Coronavirus. I voucher possono essere utilizzati per uno sconto sul prossimo abbonament ...

Il Bonus bicicletta 2020 è una agevolazione che prevede un incentivo, ossia, un contributo economico per chi acquista una bicicletta o un monopattino elettrico, una handbike ecc. Il nuovo bonus "mobil ...Il 18 scade il termine per chiedere il rimborso dell'abbonamento non usufruito nella scorsa stagione a causa del Coronavirus. I voucher possono essere utilizzati per uno sconto sul prossimo abbonament ...