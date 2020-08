Calciomercato serie C LIVE: Bari, piace Celia del Sassuolo (Di lunedì 17 agosto 2020) La nuova stagione di serie C sta per iniziare. Segui tutte le ultime trattative di mercato della terza serie aggiornate ogni giorno La nuova stagione di serie C sta per iniziare. Segui tutte le ultime trattative della terza serie, con le ultime news del campionato. Lunedì 17 agosto 13.55 Arezzo, Muzzi e Baldini per la panchina – A riportarlo è TuttoC.com. 13.30 – Bari, interesse per Celia del Sassuolo – Il giocatore è reduce dal prestito all’Alessandria. 13.30 Matelica, arriva Rossetti – Il comunicato è arrivato dalla società marchigiana. 12.00 Pergolettese, arriva Figoli – Il centrocampista arriva dallo Spezia. 11.15 Fermana, in 5 verso l’addio – A confermarlo è il ... Leggi su calcionews24

"Ho deciso di presentare al Ministro dello Sport un'interrogazione urgente per far luce sulla retrocessione del Trapani Calcio e portare all'attenzione del Ministro la grave situazione di incertezza a ...

Igor Tudor torna alla Juventus, è un altro tassello del puzzle di collaboratori che sta componendo il neo allenatore, Andrea Pirlo. A volere l'ex calciatore croato è stato proprio il "professore": i c ...

